"Мы встретили настоящих героев Украины": легионеры "Динамо" пообщались с освобожденными моряками

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Игроки "Динамо", в том числе Миккель Дуэлунд и Карлос де Пена, провели встречу с освобожденными украинскими моряками. Кстати, "Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандала.

"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", – написал в Instagram 22-летний датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд на английском и украинском языках.

Дуэлунд сфотографировался с моряками вместе с 27-летним уругвайским вингером "Динамо" Карлосом де Пеной.

Ранее мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко.

Также мы писали, что "Динамо" разгромило "Кристалл" в товарищеском матче. Киевляне обыграли соперника со счетом 6:0.

Сейчас серия "Динамо" без побед во всех турнирах насчитывает пять матчей. В последний раз киевляне покидали поле в роли триумфатора еще при Александре Хацкевиче, когда 3 августа обыграли "Львов" (3:0).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама