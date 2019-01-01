Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Мы встретили настоящих героев Украины": легионеры "Динамо" пообщались с освобожденными моряками

11 сентября, 14:35

Игроки провели встречу с украинскими моряками

Миккель Дуэлунд

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Игроки "Динамо", в том числе Миккель Дуэлунд и Карлос де Пена, провели встречу с освобожденными украинскими моряками. Кстати, "Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандала.

"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", – написал в Instagram 22-летний датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд на английском и украинском языках.

Дуэлунд сфотографировался с моряками вместе с 27-летним уругвайским вингером "Динамо" Карлосом де Пеной.

Ранее мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко.

Также мы писали, что "Динамо" разгромило "Кристалл" в товарищеском матче. Киевляне обыграли соперника со счетом 6:0.

Сейчас серия "Динамо" без побед во всех турнирах насчитывает пять матчей. В последний раз киевляне покидали поле в роли триумфатора еще при Александре Хацкевиче, когда 3 августа обыграли "Львов" (3:0).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Динамо Киев Миккель Дуэлунд пленные моряки Карлос де Пена

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины "Олимпик" – "Шахтер"ЧУ по футболу
Скандал в
Скандал в "Карпатах": нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое местоЧУ по футболу
Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком
Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...