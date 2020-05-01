"На "крутых" всегда найдутся "более крутые": президент клуба Первой лиги против завершения сезона

Карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продолжается, но функционеры уже задумываются о возвращении спортивных соревнований. Сегодня стало известно, что чемпионат Украины возобновится 30 мая. Однако, если в Премьер-лиге продолжат играть, то с первой лигой не все так однозначно.

Во втором по рангу нашем дивизионе выступает 16 команд, которые сыграли всего лишь 19 туров из 30. Среди клубов первой лиги нет единодушия, стоит ли продолжать турнир. Первые три места, которые дают путевки в Премьер-лигу, занимают "Рух", "Волынь" и "Минай". Но всего на два очка от лидера отстают сразу три команды ("Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес"), которые набрали 37 пунктов, как и "Минай". Поэтому можно понять президента "Ингульца" Александра Поворознюка, который против досрочного завершения сезона:

"Все должно решаться в честной спортивной борьбе на футбольном поле. Если чемпионат не могут завершить все 16 клубов, давайте тогда возьмем тех, кто проходил аттестацию на участие в УПЛ и среди них определим обладателей трех путевок. Это четыре-пять игр, немного. Но если решат не возобновлять чемпионат, нам ничего не останется, как задействовать контраргументы. На "крутых" всегда найдутся "более крутые". Если понадобится, пойдем в Лозанну, пусть нас рассудит Спортивный арбитражный суд".

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