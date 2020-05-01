Бывший тренер киевского "Динамо" выиграл чемпионат России, но во втором дивизионе

Забавным образом экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич оказался победителем чемпионата ФНЛ в России – второй по силе лиги. В конце 2019 года белорусский тренер возглавил "Ротор" из Волгограда, но провел с ним всего один официальный матч. После этого соревнования остановили из-за пандемии коронавируса. Клубы второго российского дивизиона проголосовали за досрочную остановку сезона 2019/2020. По его итогам команда Хацкевича вышла в премьер-лигу. Недавно Хацкевич высказался о чемпионате Беларуси: "Завидую, что они играют".

Решение досрочно завершить сезона приняли на собрании клубов дивизиона большинством голосов. Нынешнее положение в турнирной таблице будет зафиксировано, как итоговое. В премьер-лигу выйдут волгоградский клуб и подмосковные "Химки". Правда, окончательно решение должен принять Российский футбольный союз, который обсудит этот вопрос не ранее 15 мая.

Ныне 46-летний уроженец Минска работал в киевском "Динамо" с июня 2017 года до августа 2019-го, дважды выиграв Суперкубок Украины. Под руководством Хацкевича команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и ни разу не смогла пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Не так давно Рыбалка раскритиковал экс-тренера "Динамо" Хацкевича: "Не слышал, чтобы он брал вину за поражения на себя".

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