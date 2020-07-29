"На мне сейчас коктейль из пива и шампанского": тренер сельского "Колоса" – о выходе в Лигу Европы

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал историческую победу над "Мариуполем" в драматическом финале плей-офф УПЛ за Лигу Европы, добытую в среду вечером на НСК "Олимпийский". Напомним, "Колос" обыграл "Мариуполь" 1:0, забив единственный мяч уже в дополнительное время. Этот выигрыш позволил команде из села Ковалевка с населением 1646 человек, по итогам первого же своего сезона в Премьер-лиге, пробиться квалификацию еврокубка. Там "Колос" стартует со второго отборочного раунда.

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"Конечно, год назад, когда "Колос" только стартовал в Премьер-лиге, я не думал, что команда выйдет в еврокубки. Я же не идиот, чтобы так думать. Думал, спокойно себе будем играть, займем место так 8-е. Главным было показывать хорошую игру", – признался в комментарии каналу "Футбол 1" после победы над "Мариуполем" наставник "Колоса" Руслан Костышин

"Игра в первой шестерке дала нам очень многое. Нас критиковали. К некоторым матчам мы не готовились, так как готовились к концовке. В каких-то встречах играли ненадлежащим образом, выглядели не всегда хорошо. Но мы выросли в матчах с такими командами, когда ты играешь на максимуме. В концовке сезона мы оказались намного крепче, чем в его начале. Это видно по нашей команде. Раньше мы могли выигрывать, но не было качества игры. Просто бежали на эмоциях. Сейчас есть качество, сейчас другая команда"

"Я не осознаю еще сам, что команда из села вышла в еврокубки. Не думал 10 лет назад, что такая легенда, как Йожеф Сабо (сейчас экс-тренер "Динамо" – эксперт каналов "Футбол 1/2/3") будет мне дифирамбы петь. Большое спасибо"

"Да, сейчас я мокрый не только от дождя. На моей голове сейчас коктейль из пива и шампанского... Ну все, мне пора в раздевалку", – добавил Костышин и побежал праздновать с "Колосом" этот успех

Тренер "Колоса" Руслан Костышин / Фото: Facebook

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Напомним, на пути в финал плей-офф УПЛ "Колос" обыграл в Киеве "Днепр-1" (4:1), тогда как "Мариуполь" одолел на выезде "Александрию" (2:1).

Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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