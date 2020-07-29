Селяне – в Лиге Европы! "Колос" с кровью на глазах у Шевы обыграл в супербитве "Мариуполь"

Единственный мяч в финале плей-офф УПЛ был забит в дополнительное время. Подарок на день рождения себе сделал Антюх

На НСК "Олимпийский" в Киеве определился последний представитель Украины в еврокубках следующего сезона. В финале плей-офф отечественной Премьер-лиги в присутствии зрителей за путевку во второй раунд квалификации Лиги Европы боролись "Колос" и "Мариуполь". Победителем 120-минутного поединка и обладателем пропуска в евротурнир стал первый сельский клуб в истории УПЛ и дебютант нашей "вышки" "Колос" из Ковалевки Васильсковского района Киевской области, одолевший мариупольцев со счетом 1:0. Мы вели онлайн матча "Колос" – "Мариуполь" 1:0 с самыми яркими моментами противостояния.

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Видео победного гола "Колоса"

Основное время матча "Колос" – "Мариуполь" прошло без голов и завершилось в сухую ничью – 0:0. А на 5-й минуте первого овертайма селяне забили! Подачу экс-динамовца Лысенко ударом головой замкнул полузащитник "Колоса" Денис Антюх, которому, что символично, в четверг, 30 июля, исполнится 23 года. Вот это подарок парень сделал себе на день рождения! К слову, в моменте с голевым ударом Антюха "Колосу" еще немного помог небольшой рикошет от головы защитника "Мариуполя".

Отметим, что за матчем "Колос" – "Мариуполь" на трибунах НСК "Олимпийский" в шортах и маске следил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Добавим также, что последние минуты матча с "Колосом" вратарь "Мариуполя" Гальчук провел с окровавленной головой после столкновения с автором забитого мяча Антюхом.

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Напомним, на пути в финал плей-офф УПЛ "Колос" обыграл в Киеве "Днепр-1" (4:1), а "Мариуполь" одолел на выезде "Александрию" (2:1).

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Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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