"На поле будет максимум четыре человека": гендиректор "Шахтера" рассказал о планах возобновить тренировки

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о текущей ситуации в клубе и перспективе возвращения команды к тренировкам. Ранее мы писали, что игрок "Шахтера" готов пойти на сокращение зарплаты.

"Будем рассматривать возможность вернуться к тренировочному процессу, но с очень жестким протоколом по проверкам. На поле будет максимум четыре человека, в определенной дистанции и определенное время. Будут приезжать и уезжать по одному. Это больше даже не с точки зрения поддержания физического состояния футболиста, а его морального состояния. Ребят надо разгрузить. Они – спортсмены, энергии очень много. Когда они неделями сидят в закрытом помещении, это очень тяжело влияет.

Уверен, что когда мы запустим тренировочный процесс, то все равно будем далеки от тех кондиций, чтобы показывать тот футбол, который мы показывали в последних играх", – сказал Палкин.