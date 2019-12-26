На пороге трансфера: турецкие "соколы" собрались выкупить у "Шахтера" форварда-забивалу

Нигериец Кайоде так впечатлил "Газиантеп" в аренде, что этот клуб вознамерился заполучить все права на игрока

Оларенважу Кайоде / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Турецкий клуб "Газиантеп", идущий на десятом месте с своем национальном чемпионате, намерен выкупить у "Шахтера" нападающего Оларенважу Кайоде. Сейчас 26-летний африканский форвард защищает цвета "соколов" на правах аренды. И делает это весьма успешно.

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За первую половину сезона, выступая в аренде турецкого "Газиантепа", нигерийский нападающий Кайоде стал одним из лидеров этого клуба. На его счету – 7 голов, 2 из которых он забил в победном матче последнего тура с "Касымпашой" (4:3).

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Как сообщаеттурецкое издание Fanatik, "Газиантеп" готовится выкупить у "Шахтера" права на нигерийского нападающего, контракт которого с дончанами рассчитан до июня 2023 года. При этом срок аренды Оларенважу в "Газиантепе" истекает следующим летом.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Оларенважу Кайоде в 2 млн евро.

Смотрите, как Кайоде забивал за "Шахтер"

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