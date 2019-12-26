Коваленко сравнили в "Котом Базилио": экстравагантный имидж игрока "Шахтера" на Бали

Полузащитник сборной Украины удивил подписчиков неожиданным образом во время своего отпуска в Индонезии

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко опубликовал неожиданное фото со своего отдыха на индонезийском острове Бали. 23-летний футболист позирует в черной одежде с большой тростью и в круглых темных очках. Напомним, уже известно, что по выходу из отпуска "Шахтер" проведет два сбора в Турции перед противостоянием 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой".

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Отметим, что в комментариях под фото экстравагантного Виктора Коваленко сравнили с "Котом Базилио", а защитник донецкого "Олимпика" Иван Зотько, в свою очередь, написал, что Виктор похож на "Чарли Чаплина на минималках".

"Звонили с GQ. Хотят на обложку. Сколько называть?" – с юмором отреагировал на это фото Виктора Коваленко известный ведущий Андрей Бедняков

Смотрите, как забивает Виктор Коваленко

Как мы писали ранее, в Индонезии сейчас отдыхает и лидер киевского "Динамо". Накануне Виктор Цыганков на Бали надел юбку и отправился с девушкой в "дом могучего духа". А еще динамовец успел "откиснуть" под струями водопадов.

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