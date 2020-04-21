На пост президента украинской Премьер-лиги претендует только один кандидат

Украинская Премьер-лига сообщила, что на пост президента УПЛ зарегистрирован только один кандидат – Александр Шевченко. Нынешний глава организации швейцарец Томас Гримм не собирается баллотироваться на второй срок. Его контракт с Премьер-лигой истек 5 апреля.

Общее собрание всех участников УПЛ, на котором и состоятся выборы нового президента организации, состоятся 27 апреля. Изначально выборы сменщика Гримма быи запланированы на 7 апреля, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

В Украине Томас Гримм работал с 2018 года. Однако многие клубы не довольны результатами его работы и даже заявляли, что не хотя выплачивать ему зарплату в 2020 году. На данный момент взносы на оплату его услуг сделаны лишь до конца 2019 года.

Швейцарцу ставят в вину, что он так и не смог организовать единый телепул. Сам он рассказывал, что провел много переговоров с пятью клубами-отказниками, однако так и не сумел переубедить их собственников.

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