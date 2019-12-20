Президент Украинской премьер-лиги заговорил об отставке

Президент Украинской премьер-лиги Томас Гримм не собирается покидать свой пост сейчас. Швейцарский футбольный специалист заявил, что намерен доработать свой контракт до конца. А истекает он 5 апреля 2020 года. Вот тогда Гримм и уйдет в отставку. К слову, футбольным судьям дали десять лет: новые наказания за "договорняки".
В частности функционер сказал:
"Я заявляю, что не буду переизбираться на новый срок. 6 апреля УПЛ получит нового президента".
В Украине Томас Гримм работает с 2018 года. Однако многие клубы не довольны результатами его работы и даже заявляли, что не хотя выплачивать ему зарплату в 2020 году. На данный момент взносы на оплату его услуг сделаны лишь до конца 2019 года.
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Швейцарцу ставят в вину, что он так и не смог организовать единый телепул. Сам он рассказывал, что провел много переговоров с пятью клубами-отказниками, однако так и не сумел переубедить их собственников.
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