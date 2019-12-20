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Президент Украинской премьер-лиги заговорил об отставке

20 декабря, 12:33

Швейцарский специалист доработает до конца контракта в апреле следующего года

Томас Гримм покинет свое кресло 5 апреля

Томас Гримм покинет свое кресло 5 апреля

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Президент Украинской премьер-лиги Томас Гримм не собирается покидать свой пост сейчас. Швейцарский футбольный специалист заявил, что намерен доработать свой контракт до конца. А истекает он 5 апреля 2020 года. Вот тогда Гримм и уйдет в отставку. К слову, футбольным судьям дали десять лет: новые наказания за "договорняки".

В частности функционер сказал:

"Я заявляю, что не буду переизбираться на новый срок. 6 апреля УПЛ получит нового президента".

В Украине Томас Гримм работает с 2018 года. Однако многие клубы не довольны результатами его работы и даже заявляли, что не хотя выплачивать ему зарплату в 2020 году. На данный момент взносы на оплату его услуг сделаны лишь до конца 2019 года.

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Швейцарцу ставят в вину, что он так и не смог организовать единый телепул. Сам он рассказывал, что провел много переговоров с пятью клубами-отказниками, однако так и не сумел переубедить их собственников.

Смотрите, как в последнем матче года в УПЛ "Шахтер" обыграл "Олимпик"

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Источник: ua-football

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