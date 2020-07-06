"На таблицу посмотрим в конце чемпионата": тренер "Десны" рассказал о шансах на Лигу чемпионов

Александр Рябоконь предпочитает идти шаг за шагом и не строить далеких планов

После вчерашних матчей украинской Премьер-лиги на второе место вышла черниговская "Десна". Сегодня же игрока и тренера "Десны" назвали лучшими в 29 туре, ведь команда побеждает и претендует на путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь далек от витания в облаках и мечтах о будущем. В комментарии официальному YouTube-каналу клуба специалист поделился впечатлениями от разгрома "Колоса" и о шансах на второе место в чемпионате страны:

"Мы довольны действиями команды как оборонительными, так и атакующими. Играли старательно. Показали хорошее движение, хорошую игру в пас, создавали моменты. Поэтому все закономерно... Почему пенальти бил Фаворов, а не Филиппов? Они сами это решают, по самочувствию. За этим эпизодом я наблюдал только как зритель... Шансы "Десны" на второе место? Я уже говорил не раз, что мы идем от игры к игре, а в таблицу посмотрим уже после завершения чемпионата. Или перед последним туром. Возможно, будем на втором месте или третьем – где-то так".

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