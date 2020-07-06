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Чернигов вместо "Динамо" – в зоне Лиги чемпионов: игрока и тренера "Десны" назвали лучшими в туре

6 июля, 12:23

Олег Люлька Олег Люлька

Премьер-лига отметила Дениса Фаворова и Александра Рябоконя за воскресный разгром "Колоса"

Украинская Премьер-лига назвала лучших футболиста и тренера 29-го тура чемпионата страны, который состоялся на уикенде. В обоих номинациях призы достались представителям черниговской "Десны", разгромившей дома "Колос" со счетом 5:1.

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Капитан "Десны" защитник Денис Фаворов, забивший два мяча в ворота "Колоса" – шикарным дальним ударом и с пенальти – признан лучшим футболистом 29-го тура. В борьбе за это звание он опередил полузащитника "Шахтера" Алана Патрика.

Между тем лучшим тренером 29-го тура Премьер-лиги признан наставник "Десны" Александр Рябоконь, сообщает официальный сайт УПЛ.

"После феерического матча с "Динамо" тренерский штаб черниговцев справился с двумя сложными вызовами – физическим и моральным восстановлением коллектива. Важно было удержать подопечных от эйфории перед игрой с последней командой верхней шестерки, которая пропустила больше всех мячей в текущем чемпионате. "Десна" блестяще справилась с этой задачей и добыла вторую подряд победу в чемпионском раунде", – обосновали свое решение по Рябоконю во Всеукраинском объединении тренеров

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Напомним, за три тура до финиша национального первенства "Десна" потеснила "Динамо" со второго места турнирной таблицы, дающего пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. У черниговцев и киевлян, на уикенде проигравших "Шахтеру" 2:3, по 55 очков, но "Десна" находится выше по личным встречам.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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чемпионат Украины Десна Чернигов Александр Рябоконь УПЛ Денис Фаворов

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