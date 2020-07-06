Чернигов вместо "Динамо" – в зоне Лиги чемпионов: игрока и тренера "Десны" назвали лучшими в туре

Украинская Премьер-лига назвала лучших футболиста и тренера 29-го тура чемпионата страны, который состоялся на уикенде. В обоих номинациях призы достались представителям черниговской "Десны", разгромившей дома "Колос" со счетом 5:1.

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Капитан "Десны" защитник Денис Фаворов, забивший два мяча в ворота "Колоса" – шикарным дальним ударом и с пенальти – признан лучшим футболистом 29-го тура. В борьбе за это звание он опередил полузащитника "Шахтера" Алана Патрика.

Между тем лучшим тренером 29-го тура Премьер-лиги признан наставник "Десны" Александр Рябоконь, сообщает официальный сайт УПЛ.

"После феерического матча с "Динамо" тренерский штаб черниговцев справился с двумя сложными вызовами – физическим и моральным восстановлением коллектива. Важно было удержать подопечных от эйфории перед игрой с последней командой верхней шестерки, которая пропустила больше всех мячей в текущем чемпионате. "Десна" блестяще справилась с этой задачей и добыла вторую подряд победу в чемпионском раунде", – обосновали свое решение по Рябоконю во Всеукраинском объединении тренеров

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Напомним, за три тура до финиша национального первенства "Десна" потеснила "Динамо" со второго места турнирной таблицы, дающего пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. У черниговцев и киевлян, на уикенде проигравших "Шахтеру" 2:3, по 55 очков, но "Десна" находится выше по личным встречам.

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