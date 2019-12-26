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Национальный банк Украины начал взыскание 1,5 млрд гривен с президента "Ворсклы"

26 декабря, 18:38

Константин Жеваго задолжал по делам банка "Финансы и кредит"

Константин Жеваго. Фото: zhevago.info

Константин Жеваго. Фото: zhevago.info

Сегодня Национальный банк Украины начал процедуру взыскания с почетного президента футбольного клуба "Ворскла" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен. Пока что неизвестно, как это отразится на "Ворскле", но вряд ли принесет приятные известия. Недавно мы писали, что экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск.

НБУ обратился в Государственную исполнительную службу за взысканием 1,539 млрд гривен с Жеваго. Решение о взыскании принял Шевченковский районный суд Киева 1 октября 2019 года. Жеваго пытался обжаловать его, но апелляционный суд вернул его просьбу из-за неуплату судебного сбора.

"Общий объем задолженности банка "Финансы и кредит" перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн. Мы ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний", – прокомментировал начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты НБУ Сергей Бойко.

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В 2015 году Жеваго, будучи владельцем банка "ФиК", поручился перед Нацбанком по ряду кредитных договоров. Выполнять договоры поручительства он не стал, и в декабре 2015 года НБУ пошел в суд. Разбирательства затянулись на три с половиной года. Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента в 1998-2019 гг. Он – один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.

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