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Дело банка "Финансы и кредит": экс-нардепа Жеваго поместили под арест

3 декабря, 12:09

Постановление суда является основанием для задержания одного из богатейших украинцев за пределами страны

Константин Жеваго. Фото: zhevago.info

Константин Жеваго. Фото: zhevago.info

Украинский суд разрешил поместить под стражу обвиняемого в растрате экс-нардепа Константина Жеваго, который входит в десятку самых богатых украинцев.

Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Следственный судья удовлетворил поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов, который подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", – говорится в обнародованном заявлении.

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Также в Генпрокуратуре отметили, что из-за систематической неявки на допросы Жеваго объявили в международный розыск, а также выдано разрешение на его задержание. Ранее эту информацию подтвердил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины", – отметили в ГПУ.

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В сентябре ГБР заочно уведомило Константина Жеваго о подозрении по делу о растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит", владельцем которого он являлся. Следователи установили, что в период 2007-2014 годов офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, впоследствии между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками был составлен договор залога на сумму более 113 млн долларов, а украинский банк выступил поручителем.

У Жеваго его неявку в ГБР объяснили тем, что он находится на лечении за границей.

Напомним, что в апреле этого года на Лондонской фондовой бирже обвалились акции железорудного компании Ferrexpo Константина Жеваго, в связи с чем он за несколько часов лишился 500 миллионов долларов.

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Источник: Сегодня

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