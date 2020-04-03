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"Надо, чтобы федерация думала о клубах, а не использовала нас, как проституток": призыв главы "Динамо"

3 апреля, 21:00

Елена Павлова

В условиях пандемии коронавируса киевской команде не нужна помощь, но нужно спросить и у остальных

Президент столичного "Динамо" Игорь Суркис считает, что Украинской ассоциации футбола нужно вести диалог с клубами и приложить больших усилий для их поддержки в сложнейших условиях пандемии коронавируса. Ранее мы сообщали, сколько стоит купить киевское "Динамо".

"Возможно, что у нас есть клубы, которым нужна помощь. В Польше выделили помощь. Мне она не нужна, но наша УАФ должна думать о клубах, спросить, не надо ли помочь кому-то. Мы должны вести диалог с ними, но от них ничего не слышно. Надо, чтобы федерация думала о клубах, а не использовала нас, как проституток! Дайте футболистов, они будут играть, а мы себе медальки вешать. А потом скажем, что мы им премию дали... 10% из того, что выделил УЕФА. Мы впервые столкнулись с такой ситуацией", – заявил Суркис в эфире Цыганык Live.

Игорь Суркис

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Сейчас мы не можем утверждать, что футбол у нас остановился на длительный период, мы же закрылись меньше месяца назад. У футболистов есть контракт, а я как президент клуба, буду выполнять контракт, пока могу", – подытожил президент "Динамо".

Мы также писали, что "Динамо" и "Карпаты" пойдут в суд, если чемпионат Украины завершат досрочно.

Смотрите, как "Динамо" переиграло "Александрию" в чемпионате Украины

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Динамо Киев Игорь Суркис

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