Наставник "Олимпика" стал лучшим тренером чемпионата Украины в ноябре

Висенте Гомес / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес был признан лучшим тренером ноября в чемпионате Украины.

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В голосовании он набрал 37% голосов, и опередил Руслана Костышина из "Колоса" (22%), Владимира Шарана из "Александрии" (22%) и Луиша Каштру из "Шахтера" (19%).

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В ноябре "Олимпик" Гомеса провел три матча в Украинской Премьер-лиге, в которых набрал семь очков. Всего же команда набрала две победы и заработала одну ничью. Сейчас команда идет седьмой в турнирной таблице.

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В 16-м туре чемпионата Украины "Олимпик" проиграл "Динамо" со счетом 1:3.

Обзор матча "Олимпик" – "Динамо" (1:3)

Ранее мы писали, что в матче чемпионата Украины "Олимпик" – "Динамо": произошел судейский скандал. Романова винят в результативных ошибках в пользу киевлян.Судья из Днепра Виталий Романов, обслуживавший воскресный матч "Олимпик" – "Динамо" 1:3, допустил ряд результативных ошибок в пользу киевлян – такое мнение, разбирая работу рефери, высказал экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.

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