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Судейский скандал в матче "Олимпик" – "Динамо": Романова винят в результативных ошибках в пользу киевлян

2 декабря, 06:41

По мнению экс-арбитра ФИФА, Беседин забивал второй мяч из офсайда, а удаление игрока "Олимпика" - ошибочное

Арбитр Виталий Романов

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

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Судья из Днепра Виталий Романов, обслуживавший воскресный матч "Олимпик" – "Динамо" 1:3, допустил ряд результативных ошибок в пользу киевлян – такое мнение, разбирая работу рефери, высказал экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек. Напомним, команда Алексея Михайличенко забила решающие два мяча, оказавшись в большинстве после спорного удаления полузащитника "Олимпика" Сергея Кравчука за двадцать минут до конца игры, еще при счете 1:1.

Смотрите видео удаления игрока "Олимпика" Кравчука

"Романов показал неквалифицированное судейство, непосредственно повлияв на развитие событий на поле, – заявил Сергей Шебек. – До того, как он удалил Кравчука, "Олимпик" сопротивлялся, играл неплохо, и имел шансы, может быть, даже на ничью. Удаление ошибочное. Игрок "Олимпика" чисто в подкате выбил мяч, а уже после того по инерции зацепил ногу Караваева – абсолютно игровая ситуация, нормальная биомеханика движений. Если судить так, как Романов в этом эпизоде, то футболисты вообще не должны играть в подкатах, потому что за каждый из них будет удаление. Кравчук же не мог мгновенно остановиться, или приклеить ногу к газону. Это явная ошибка"

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"А теперь – второе. Беседин забил гол из офсайда. Здесь ошибка ассистента Скрипки, – считает экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек. – Момент непростой для принятия решения, но это не снимает ответственности с ассистента, который отстал от эпизода и в момент передачи не находился на линии мяча"

Смотрите гол динамовца Беседина при счете 1:1

"А если возвращаться к Романову, то желтая карточка Де Пены – подтверждение того, что Виталий не понимает сущности футбола. Уругваец в подкате проткнул мяч мимо голкипера, после чего игроки столкнулись друг с другом. Чисто игровая ситуация, относительно желтой карточки и речи быть не может. Хотя, по логике удаления Кравчука, Романов должен был удалить и Де Пену. Плохой арбитраж", – подытожил оценку судейства в игре "Олимпик" – "Динамо" (1:3) эксперт Сергей Шебек

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Результаты последних матчей: Н В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
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3
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
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Результаты последних матчей: В П В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
16
8
3
5
18
16
2
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Забитые 18
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6
МариупольМариупольМар
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4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
7
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16
5
3
8
17
22
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8
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16
5
3
8
15
27
-12
18
Забитые 15
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5
2
9
12
28
-16
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9
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Отметим, что главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес на вопрос, справедливым ли было удаление Кравчука, ответил: "Это не в моей компетенции. Момент на усмотрение арбитра. Мне нечего сказать".

Обзор матча "Олимпик" – "Динамо" (1:3)

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Источник: ua-football

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