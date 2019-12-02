Судейский скандал в матче "Олимпик" – "Динамо": Романова винят в результативных ошибках в пользу киевлян

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

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Судья из Днепра Виталий Романов, обслуживавший воскресный матч "Олимпик" – "Динамо" 1:3, допустил ряд результативных ошибок в пользу киевлян – такое мнение, разбирая работу рефери, высказал экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек. Напомним, команда Алексея Михайличенко забила решающие два мяча, оказавшись в большинстве после спорного удаления полузащитника "Олимпика" Сергея Кравчука за двадцать минут до конца игры, еще при счете 1:1.

Смотрите видео удаления игрока "Олимпика" Кравчука

"Романов показал неквалифицированное судейство, непосредственно повлияв на развитие событий на поле, – заявил Сергей Шебек. – До того, как он удалил Кравчука, "Олимпик" сопротивлялся, играл неплохо, и имел шансы, может быть, даже на ничью. Удаление ошибочное. Игрок "Олимпика" чисто в подкате выбил мяч, а уже после того по инерции зацепил ногу Караваева – абсолютно игровая ситуация, нормальная биомеханика движений. Если судить так, как Романов в этом эпизоде, то футболисты вообще не должны играть в подкатах, потому что за каждый из них будет удаление. Кравчук же не мог мгновенно остановиться, или приклеить ногу к газону. Это явная ошибка"

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"А теперь – второе. Беседин забил гол из офсайда. Здесь ошибка ассистента Скрипки, – считает экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек. – Момент непростой для принятия решения, но это не снимает ответственности с ассистента, который отстал от эпизода и в момент передачи не находился на линии мяча"

Смотрите гол динамовца Беседина при счете 1:1

"А если возвращаться к Романову, то желтая карточка Де Пены – подтверждение того, что Виталий не понимает сущности футбола. Уругваец в подкате проткнул мяч мимо голкипера, после чего игроки столкнулись друг с другом. Чисто игровая ситуация, относительно желтой карточки и речи быть не может. Хотя, по логике удаления Кравчука, Романов должен был удалить и Де Пену. Плохой арбитраж", – подытожил оценку судейства в игре "Олимпик" – "Динамо" (1:3) эксперт Сергей Шебек

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Отметим, что главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес на вопрос, справедливым ли было удаление Кравчука, ответил: "Это не в моей компетенции. Момент на усмотрение арбитра. Мне нечего сказать".

Обзор матча "Олимпик" – "Динамо" (1:3)

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