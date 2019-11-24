Победа "Олимпика" омрачена: умер известный экс-футболист команды

Увы, воскресная победа донецкого "Олимпика" над "Карпатами" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу оказалась омрачена трагическим известием. Накануне этого матча не стало бывшего игрока "Олимпика" Дмитрия Логвинова.
Как сообщили в Премьер-лиге Украины, экс-полузащитник донецкого "Олимпика" Дмитрий Логвинов скончался накануне матча с "Карпатами". Ему было 42 года. Логвинов защищал цвета донецкого клуба еще во время выступлений команды в Первой лиге. Позже он получил тренерскую должность в "Олимпике".
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В Премьер-лиге уточнили, что последний год Дмитрий Логвинов отчаянно боролся со страшной болезнью, но, увы, вчера его не стало.
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Игровая карьера Дмитрия Логвинова
- 1993/1994 "Металлург" Константиновка
- 1993/1994 "Гарант" Донецк
- 1994/1995 "Силур" Харцызск
- 1995/1996 "Нефтехимик" Кременчуг
- 1996/1997 "Авангард-Индустрия" Ровеньки
- 1997/1998 "Металлист" Харьков
- 1999 "СКА-Энергия" Хабаровск
- 2000/2001 "Спартак" Сумы
- 2001/2002 "Подолье" Хмельницкий
- 2003 "Гелиос" Харьков
- 2004 "Южкабель" Харьков
- 2004 "ЮВЕКС" Перевальск
- 2004/2005 "Олимпик" Донецк
- 2009 "Рубин" Новомихайловка
- 2010 "УСК-Рубин" Донецк
- 2013 "Орлайн" Донецк
Отметим, что в последнее время, увы, все больше трагических известий приносят боксерские соревнования. В частности, недавно произошла трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов.
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