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Победа "Олимпика" омрачена: умер известный экс-футболист команды

24 ноября, 21:01

Дмитрий Логвинов проиграл борьбу страшной болезни. Бывшему полузащитнику было 42 года

Дмитрий Логвинов

Дмитрий Логвинов / Фото: официальный сайт УПЛ

Увы, воскресная победа донецкого "Олимпика" над "Карпатами" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу оказалась омрачена трагическим известием. Накануне этого матча не стало бывшего игрока "Олимпика" Дмитрия Логвинова.

Как сообщили в Премьер-лиге Украины, экс-полузащитник донецкого "Олимпика" Дмитрий Логвинов скончался накануне матча с "Карпатами". Ему было 42 года. Логвинов защищал цвета донецкого клуба еще во время выступлений команды в Первой лиге. Позже он получил тренерскую должность в "Олимпике".

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В Премьер-лиге уточнили, что последний год Дмитрий Логвинов отчаянно боролся со страшной болезнью, но, увы, вчера его не стало.

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Игровая карьера Дмитрия Логвинова

  • 1993/1994 "Металлург" Константиновка
  • 1993/1994 "Гарант" Донецк
  • 1994/1995 "Силур" Харцызск
  • 1995/1996 "Нефтехимик" Кременчуг
  • 1996/1997 "Авангард-Индустрия" Ровеньки
  • 1997/1998 "Металлист" Харьков
  • 1999 "СКА-Энергия" Хабаровск
  • 2000/2001 "Спартак" Сумы
  • 2001/2002 "Подолье" Хмельницкий
  • 2003 "Гелиос" Харьков
  • 2004 "Южкабель" Харьков
  • 2004 "ЮВЕКС" Перевальск
  • 2004/2005 "Олимпик" Донецк
  • 2009 "Рубин" Новомихайловка
  • 2010 "УСК-Рубин" Донецк
  • 2013 "Орлайн" Донецк

Отметим, что в последнее время, увы, все больше трагических известий приносят боксерские соревнования. В частности, недавно произошла трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов.

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умер чемпионат Украины Олимпик Донецк Дмитрий Логвинов

Источник: Прем'єр-ліга України

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