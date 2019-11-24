Победа "Олимпика" омрачена: умер известный экс-футболист команды

Дмитрий Логвинов / Фото: официальный сайт УПЛ

Увы, воскресная победа донецкого "Олимпика" над "Карпатами" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу оказалась омрачена трагическим известием. Накануне этого матча не стало бывшего игрока "Олимпика" Дмитрия Логвинова.

Как сообщили в Премьер-лиге Украины, экс-полузащитник донецкого "Олимпика" Дмитрий Логвинов скончался накануне матча с "Карпатами". Ему было 42 года. Логвинов защищал цвета донецкого клуба еще во время выступлений команды в Первой лиге. Позже он получил тренерскую должность в "Олимпике".

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В Премьер-лиге уточнили, что последний год Дмитрий Логвинов отчаянно боролся со страшной болезнью, но, увы, вчера его не стало.

Игровая карьера Дмитрия Логвинова

1993/1994 "Металлург" Константиновка

1993/1994 "Гарант" Донецк

1994/1995 "Силур" Харцызск

1995/1996 "Нефтехимик" Кременчуг

1996/1997 "Авангард-Индустрия" Ровеньки

1997/1998 "Металлист" Харьков

1999 "СКА-Энергия" Хабаровск

2000/2001 "Спартак" Сумы

2001/2002 "Подолье" Хмельницкий

2003 "Гелиос" Харьков

2004 "Южкабель" Харьков

2004 "ЮВЕКС" Перевальск

2004/2005 "Олимпик" Донецк

2009 "Рубин" Новомихайловка

2010 "УСК-Рубин" Донецк

2013 "Орлайн" Донецк

Отметим, что в последнее время, увы, все больше трагических известий приносят боксерские соревнования. В частности, недавно произошла трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов.

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