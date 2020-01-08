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Настреляли на двадцатку: "Шахтер" в рейтинге самых забивных команд Европы

8 января, 17:13

Возглавила список самых результативных каталонская "Барселона"

"Манчестер Сити" - "Шахтер"

"Манчестер Сити" - "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" попал в список лучших европейских клубов по количеству забитых мячей за последнее десятилетие. Такой рейтинг представил авторитетный портал Transfermarkt. "Горняки" расположились на 14-й строчке, расписавшись в воротах соперника 1027 раз. Ранее мы писали, что в сборную Бразилии позвали двух футболистов "Шахтера".

При этом донецкая команда провела наименьшее количество игр – 452 – из всех представленных в топ-20 коллективов. Лидером рейтинга является каталонская "Барселона", которая в период с 2010-го по 2019-й год забила 1 579 голов в 600 поединках. Второе место принадлежит мадридскому "Реалу" – 1483 мяча в 577 встречах, на третьей позиции расположилась мюнхенская "Бавария" – 1359 мячей в 523 матчах.

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Ранее мы сообщали, что "Динамо" – в ТОП-5 лучших команд Лиги Европы за последнее десятилетие. Известный портал transfermarkt.com подсчитал суммарное количество очков команд, заработанных в Лиге Европы за последние 10 лет. Лучшей командой за этот период является пятикратный победитель турнира испанская "Севилья" – 136 баллов. Киевское "Динамо" занимает пятое место – 113 очков.

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Еще один украинский клуб "Днепр" занимает 16-е место. Финалист Лиги Европы сезона 2014/2015 заработал 77 очков.

Смотрите также обзор матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Шахтер" – 1:1

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рейтинг Барселона Шахтер Донецк Реал Мадрид Бавария

Источники: Transfer Market Web , Сегодня|Спорт

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