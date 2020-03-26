Назвали причину увольнения генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова

Считают, что функционер продавал мало футболистов и не приносил клубу прибыли

Сегодня луганскую "Зарю" покинул многолетний генеральный директор клуба Сергей Рафаилов. Он попрощался с коллегами, хотя еще неделю назад Рафаилов отказывался комментировать свой уход из "Зари". 66-летний функционер работал в луганском коллективе с 2009 года. Он пришел в "Зарю" вместе с нынешним президентом Евгением Геллером. За это время команда стала бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом национального Кубка.

Рафаилов отказывается называть причины своего ухода, но, по информации источника, он покинул "Зарю" из-за разногласий с владельцем Евгением Геллером. В частности, главной претензией владельца клуба называется то, что в последнее время "Заря" продала мало игроков, а Геллер не хотел тратить свои деньги на клуб. Из-за этого Рафаилов и уволился. Сейчас в луганской команде есть долги по зарплате в несколько месяцев.

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Одним из кандидатов на должность генерального директора в луганском клубе называли Владимира Генинсона – бывшего президента Премьер-лиги. Хотя сам он не хотел уезжать из Киева в Запорожье, где базируется "Заря".

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