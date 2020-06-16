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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Не нужно было забивать нам три мяча": "Динамо" оставило в аренде в Днепре троих своих футболистов

16 июня, 11:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Владислав Супряга и Сергей Булеца останутся в "Днепре-1" в аренде еще на год

Еще не завершился сезон 2019/2020, а украинские команды уже вовсю думают о комплектации составов на следующий чемпионат. Стало известно, что киевское "Динамо" не будет забирать из аренды в "Днепре-1" Владислава Супрягу и Сергея Булецу – двух чемпионов мира среди молодежи 2019 года. Кстати, узнайте о том, что Украина занимает второе место по частоте пенальти в Европе.

Руководство клуба из Днепра договорилось с динамовцами о продлении аренды форварда Владислава Супряги и полузащитника Сергея Булецы еще на год, сообщили в очередном выпуске передачи ТаТоТаке на YouTube-канале со ссылкой на свои источники. Интересно, что в конце февраля "Днепр-1" обыграл дома "Динамо" со счетом 3:1, а все мячи в ворота гостей отправил именно Супряга. Вспомним тот зрелищный поединок, который проводили еще со зрителями на трибунах.

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Кроме того, в стан подопечных Дмитрия Михайленко приедет еще один футболист, который находится на контракте с "Динамо", – защитник Владислав Дубинчак. Сейчас он выступает в аренде в "Карпатах". Кстати, футболист "Карпат" признался в нарушении карантина во Львове, но нашел причину.

Смотрите сюжет о чемпионе мира среди молодежи Владиславе Супряге

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футбол чемпионат Украины Динамо Киев Днепр-1 Владислав Супряга

Источник: Та то Таке

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