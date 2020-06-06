Не забил пенальти, но сделал дубль: "Десна" потрепала нервы "Шахтеру" в центральном матче тура

Прошлогодний чемпион Украины "Шахтер" вплотную приблизился к досрочной защите своего титула. 25 тур Премьер-лиги "горняки" открыли победой 3:2 над третьей командой первенства – "Десной". Хотя черниговцы изрядно потрепала нервы фавориту встречи, до последнего держа всех в напряжении. Ранее мы писали, что матч "Заря" – "Колос" находился под угрозой срыва из-за неправильных тестов.

Последний раз соперники встречались в феврале, и тогда донецкая команда вырвала победу лишь на пятой добавленной минуте благодаря голу Марлоса. Однако сегодня сумела распечатать ворота "Десны" уже на четвертой минуте встречи на "Олимпийском" – Фернандо откликнулся на прострел Додо и спокойно уложил мяч в угол ворот соперника.

Читайте также: "ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирус

Реклама

"Шахтер" мог удвоить счет еще на 25 минуте благодаря пенальти: мяч после прострела на Марлоса коснулся руки Мостового, и арбитр даже не стал прибегать к помощи VAR, а указал на "точку". Однако вратарь "Десны" легко парировал слабый удар Марлоса, который не стал посыпать голову пеплом и таки добился своего две минуты спустя.

А еще через пять минут уже "Десна" получит возможность впервые забить в ворота "Шахтера", которые в этом матче защищал Трубин. А Пятов находился среди запасных. И "горняков" на игру рукой Матвиенко наказал Фаворов, разведя голкипера и мяч по разным углам.

Реклама В тренде Прогноз комментатора на футбольный уик-энд: что стоит посмотреть на этих выходных. Подкаст

Однако уже на старте второго тайма защита черниговской команды не уследила за Фернандо и Марлосом. Удар бразильца парировал Паст, однако украинец успел добить мяч в ворота и сделать дубль. Казалось, что игра была сделана, но на 88 минуте "Десна" сократила разницу, заставив дончан понервничать в концовке встречи.

Но "Шахтер" выиграл у соперника уже седьмой поединок в чемпионате страны – 3:2. И теперь до окончательного чемпионства "горнякам" не хватает только двух побед.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" в предыдущем туре УПЛ обыграл "Динамо"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама