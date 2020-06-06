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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Не забил пенальти, но сделал дубль: "Десна" потрепала нервы "Шахтеру" в центральном матче тура

6 июня, 19:16

Елена Павлова Елена Павлова

Основной вратарь "горняков" Андрей Пятов сидел на лавке запасных

Прошлогодний чемпион Украины "Шахтер" вплотную приблизился к досрочной защите своего титула. 25 тур Премьер-лиги "горняки" открыли победой 3:2 над третьей командой первенства – "Десной". Хотя черниговцы изрядно потрепала нервы фавориту встречи, до последнего держа всех в напряжении. Ранее мы писали, что матч "Заря" – "Колос" находился под угрозой срыва из-за неправильных тестов.

Последний раз соперники встречались в феврале, и тогда донецкая команда вырвала победу лишь на пятой добавленной минуте благодаря голу Марлоса. Однако сегодня сумела распечатать ворота "Десны" уже на четвертой минуте встречи на "Олимпийском" – Фернандо откликнулся на прострел Додо и спокойно уложил мяч в угол ворот соперника.

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"Шахтер" мог удвоить счет еще на 25 минуте благодаря пенальти: мяч после прострела на Марлоса коснулся руки Мостового, и арбитр даже не стал прибегать к помощи VAR, а указал на "точку". Однако вратарь "Десны" легко парировал слабый удар Марлоса, который не стал посыпать голову пеплом и таки добился своего две минуты спустя.

А еще через пять минут уже "Десна" получит возможность впервые забить в ворота "Шахтера", которые в этом матче защищал Трубин. А Пятов находился среди запасных. И "горняков" на игру рукой Матвиенко наказал Фаворов, разведя голкипера и мяч по разным углам.

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Однако уже на старте второго тайма защита черниговской команды не уследила за Фернандо и Марлосом. Удар бразильца парировал Паст, однако украинец успел добить мяч в ворота и сделать дубль. Казалось, что игра была сделана, но на 88 минуте "Десна" сократила разницу, заставив дончан понервничать в концовке встречи.

Но "Шахтер" выиграл у соперника уже седьмой поединок в чемпионате страны – 3:2. И теперь до окончательного чемпионства "горнякам" не хватает только двух побед.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
24
14
4
6
40
19
21
46
Забитые 40
Пропущеные 19
Разница 21
Результаты последних матчей: П В П В В
4
ДинамоДинамоДин
24
14
4
6
46
21
25
46
Забитые 46
Пропущеные 21
Разница 25
Результаты последних матчей: П Н В В П
5
АлександрияАлександрияАле
24
13
4
7
35
25
10
43
Забитые 35
Пропущеные 25
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
КолосКолосКол
24
8
2
14
27
45
-18
26
Забитые 27
Пропущеные 45
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
24
9
4
11
31
35
-4
31
Забитые 31
Пропущеные 35
Разница -4
Результаты последних матчей: В В В П В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
24
5
7
12
18
37
-19
22
Забитые 18
Пропущеные 37
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
11
ОлимпикОлимпикОли
24
5
4
15
19
41
-22
19
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Смотрите, как "Шахтер" в предыдущем туре УПЛ обыграл "Динамо"

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