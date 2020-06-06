Сделали не те тесты? Матч чемпионата Украины "Заря" – "Колос" находится по угрозой срыва

Говорят, что в луганском клубе не провели необходимые анализы на коронавирус

Критическая ситуация возникла вокруг сегодняшнего матча украинской Премьер-лиги "Заря" – "Колос". Встреча должна начаться в 17:00 в Запорожье, однако есть вероятность, что она не состоится. Дело в том, что по предварительной информации луганский клуб не провел необходимые тесты на коронавирус. Узнавайте расписание, результаты, трансляции 25-го тура чемпионата Украины.

По требованиям УПЛ необходимо делать более дорогие ПЦР-тесты, причем каждые две недели. Если фотографии на сайте "Зари" соответствуют действительности, то в клубе 4 июня делали более дешевые экспресс-тесты. Для них берут кровь с пальца, которая показывает наличие антител в организме. Для ПЦР-анализов берут мазки из носа и рта. О возможных санкциях для луганского коллектива рассказал глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов:

"За выполнением этого условия следит делегат матча. Он сверяет списки с результатами тестов и принимает решение о проведении матча. Если клуб не прошел ПЦР-тестирование, то он отстраняет всю команду от матча. Все будет жестко. Знаю о ситуации с "Зарей". Если они не сделают ПЦР-тесты, то матч будет отменен. Делегат просто не допустит команду к матчу, доложит руководству УАФ, которое примет решение об отмене и засчитает "Заре" техническое поражение. В клубе об этом знают. Думают, если в первый раз с экспресс-тестами все прошло, то пройдет снова, но теперь так не будет. Шутки уже закончились".

Также в 17:00 на нашем сайте стартует онлайн "Шахтер" – "Десна".

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