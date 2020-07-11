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Невероятный камбек в украинском футболе: "Днепр-1" выиграл безнадежный матч благодаря чемпиону мира

11 июля, 22:54

Олег Люлька Олег Люлька

Днепряне одолели "Львов" 3:2, проигрывая 0:2. Героем стал Супряга. Смотрите видео голов и лучших моментов матча

В чемпионате Украины по футболу зафиксирован невероятный камбек. В Тернополе "Днепр-1", проигрывая по ходу встречи "Львову" со счетом 0:2, сумел переломить ход поединка и завершить его своей победой – 3:2. Смотрите расписание и результаты 30-го тура УПЛ.

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Невероятно волевую победу "Днепру-1" принес дубль чемпиона мира-2019 среди молодежи Владислава Супряги, принадлежащего киевскому "Динамо". Помогло днепрянам и то, что последние 35 минут встречи они играли в численном большинстве после удаления в составе соперников Сабино.

Обзор матча "Днепр-1" – "Львов" (3:2)

СК "Днепр-1" – ПФК "Львов" – 3:2
Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 – Ренан, 6, 19
СК "Днепр-1": Клищук – Чичиков, Логинов, Лопыренок (Сваток, 46), Цуриков – Кравченко – Коркишко (Назаренко, 57), Ди Франко (Булеца, 57), Вакулко (Когут, 57) – Супряга – Хобленко (Полевой, 90+2)
ПФК "Львов": Сарнавский – Кравчук (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу – Сабино – Шина, Богунов (Недоля, 90), Татарков – Ренан (Клименчук, 61), Яковелли (Фелипе, 71)
Предупреждения: Ди Франко, Лопыренок – Сабино
Удаление: Сабино (56, Львов, второе предупреждение)

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Владислав Супряга

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Статистика матча "Днепр-1" – "Львов" (3:2)

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
4
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
30
8
6
16
23
45
-22
30
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н В В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Ранее мы писали, что победа "Динамо" в финале Кубка Украины над "Ворсклой" гарантировала "Десне" первое в истории участие в еврокубках. Кроме того, уже понятно, что в плей-офф за пропуск в квалификацию Лиги Европы по окончании регулярного первенства страны сыграют не 4-7 места, а 5-8 места. Это, скорее всего, будут "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь".

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видео голов чемпионат Украины Днепр-1 ФК Львов Владислав Супряга

Источник: Сегодня|Спорт

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