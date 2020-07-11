Невероятный камбек в украинском футболе: "Днепр-1" выиграл безнадежный матч благодаря чемпиону мира

В чемпионате Украины по футболу зафиксирован невероятный камбек. В Тернополе "Днепр-1", проигрывая по ходу встречи "Львову" со счетом 0:2, сумел переломить ход поединка и завершить его своей победой – 3:2. Смотрите расписание и результаты 30-го тура УПЛ.
Невероятно волевую победу "Днепру-1" принес дубль чемпиона мира-2019 среди молодежи Владислава Супряги, принадлежащего киевскому "Динамо". Помогло днепрянам и то, что последние 35 минут встречи они играли в численном большинстве после удаления в составе соперников Сабино.
Обзор матча "Днепр-1" – "Львов" (3:2)
СК "Днепр-1" – ПФК "Львов" – 3:2
Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 – Ренан, 6, 19
СК "Днепр-1": Клищук – Чичиков, Логинов, Лопыренок (Сваток, 46), Цуриков – Кравченко – Коркишко (Назаренко, 57), Ди Франко (Булеца, 57), Вакулко (Когут, 57) – Супряга – Хобленко (Полевой, 90+2)
ПФК "Львов": Сарнавский – Кравчук (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу – Сабино – Шина, Богунов (Недоля, 90), Татарков – Ренан (Клименчук, 61), Яковелли (Фелипе, 71)
Предупреждения: Ди Франко, Лопыренок – Сабино
Удаление: Сабино (56, Львов, второе предупреждение)
Статистика матча "Днепр-1" – "Львов" (3:2)
Ранее мы писали, что победа "Динамо" в финале Кубка Украины над "Ворсклой" гарантировала "Десне" первое в истории участие в еврокубках. Кроме того, уже понятно, что в плей-офф за пропуск в квалификацию Лиги Европы по окончании регулярного первенства страны сыграют не 4-7 места, а 5-8 места. Это, скорее всего, будут "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь".
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