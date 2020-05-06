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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Ни "Динамо", ни "Заря" квалификацию Лиги чемпионов не пройдут": именинник дня о чемпионате Украины

6 мая, 15:07

Андрей Фоменко

Бывшему полузащитнику сборной Александру Рыкуну исполняется 42 года

Сегодня, 6 мая, день рождения празднует экс-футболист Александр Рыкун. Полузащитнику, который отличался хорошими навыками плеймейкера и запомнился нестандартными и умелыми передачами, исполняется 42 года. Уроженец Днепропетровска выступал "Илличевец", "Днепр", "Металлист", а завершал карьеру в 2010 году в "Ворскле". Признавался лучшим футболистом страны в 2004 году. Довольно рано завязал со спортом, поскольку по словам руководителей клубов часто нарушал режим.

Также Александр провел восемь матчей за сборную Украины в 2002-06 гг. Принимал участие в памятном поединке отбора на чемпионат мира Турция – Украина, в котором наши выиграли 3:0, а сам Рыкун выдал филигранную голевую передачу на Андрея Шевченко.

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Сегодня бывший спортсмен высказал свои мысли о продолжении чемпионата страны:

"Главный вопрос – кто займет второе место. Однако, на мой взгляд, ни "Динамо", ни "Заря" в групповой раунд Лиги чемпионов все равно не попадут. Но споров сейчас много, поэтому пусть руководители решают. Кто мешал "Динамо" обыграть дома "Десну" и остаться на втором месте, я не знаю. Теперь собираются играть по два раза в неделю, хотя у нас жалуются на усталость и при недельном цикле".

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Смотрите, как сборная Украины провели последний матч в отборе на чемпионат Европы

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