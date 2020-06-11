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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Новости о кризисе в "Заре" узнаем из прессы": тренер луганской команды готов к бою с "Динамо"

11 июня, 09:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виктор Скрипник не обращает внимание на слухи вокруг клуба и работает с игроками

В ближайшую субботу в чемпионате Украины состоится важный в борьбе за второе место матч между луганской "Зарей" и киевским "Динамо". Сейчас у конкурентов по 49 очков и они всего на три пункта опережают "Десну". На фоне этого вчера появились слухи, что "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году.

На эту информацию отреагировал и главный тренер луганского коллектива Виктор Скрипник, который также поделился мыслями о битве с "Динамо". Его слова приводит meta-ratings.com.ua:

"Я смотрю на команду со стороны, как тренер, и скажу, что с каждой игрой мы выглядим лучше и лучше. Да, два месяца простоя сказываются на качестве игры. Есть в игре хорошие отрывки, команда набирает обороты. Также сейчас и погода поменялась.

Матч с "Динамо" будет важным, но не решающим. У нас еще впереди семь игр. Понятно, что психологическая составляющая может сыграть свою роль. Но это игра не решающая при любом исходе. У "Динамо" – добротные игроки, они показали хорошую игру в предыдущем туре. Но мы смотрим на себя. Хочется, чтобы в качестве игры был прогресс. Но лучше выиграть при плохой игре, чем расхваливать друг друга при хорошей игре и поражении. Специалисты может нас и ругают, но мы рады, что выиграли в последнем туре".

Также специалист прокомментировал слухи о проблемах:

"Финансовый кризис в "Заре"? Мы тоже читаем эти новости только в прессе. Но мы играем в футбол. И эти вопросы стоит адресовать руководству клуба".

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Смотрите, как "Заря" уступила в гостях "Александрии" в первом матче после карантина

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