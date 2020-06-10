Луганская "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году – источник

Чтобы заработать себе на жизнь, второй команде чемпионата Украины нужно выйти в групповой раунд Лиги Европы

Вот это поворот! Как стало известно, луганская "Заря", занимающая второе место в текущем чемпионате Украины по футболу и претендующая на попадание в квалификацию Лиги чемпионов, может исчезнуть, если не выйдет минимум в групповой этап следующей Лиги Европы. Как сообщает Tribuna.com, об этом дал понять владелец клуба Евгений Геллер. Выход в групповой раунд еврокубка, по данным источника, может дать "Заре" деньги для функционирования клуба.

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Отметим, что выход в групповой турнир Лиги Европы, согласно нынешним раскладам, гарантирует 2,92 млн евро призовых от УЕФА. Этих средств, с учетом дополнительных бонусов за победы и ничьи в еврокубках, предположительно должно хватить "Заре" на новый сезон. Как говорил ранее бывший уже генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов, годовой бюджет "Зари" составляет "чуть-чуть меньше, чем 5-7 млн долларов".

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"Заря" (Луганск) / Фото: Getty Images

Ранее главный тренер луганской команды Виктор Скрипник утверждал, что финансовых проблем в "Заре" нет. По его словам, несмотря на ситуацию с коронавирусом, "вопрос понижения зарплат в "Заре" не поднимался".

Напомним, что в своем последнем матче в Премьер-лиге "Заря" обыграла "Колос" 1:0. При этом матч находился под угрозой срываиз-за скандала с тестами на коронавирус.

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Смотрите, как "Заря" играла первый матч после выхода из карантина

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