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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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  4. Луганская "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году - источник

Луганская "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году – источник

10 июня, 08:23

Олег Люлька Олег Люлька

Чтобы заработать себе на жизнь, второй команде чемпионата Украины нужно выйти в групповой раунд Лиги Европы

Вот это поворот! Как стало известно, луганская "Заря", занимающая второе место в текущем чемпионате Украины по футболу и претендующая на попадание в квалификацию Лиги чемпионов, может исчезнуть, если не выйдет минимум в групповой этап следующей Лиги Европы. Как сообщает Tribuna.com, об этом дал понять владелец клуба Евгений Геллер. Выход в групповой раунд еврокубка, по данным источника, может дать "Заре" деньги для функционирования клуба.

Читайте также: "У "Зари" больше шансов на второе место, чем у "Динамо": бывший игрок сборной о главной интриге УПЛ

Отметим, что выход в групповой турнир Лиги Европы, согласно нынешним раскладам, гарантирует 2,92 млн евро призовых от УЕФА. Этих средств, с учетом дополнительных бонусов за победы и ничьи в еврокубках, предположительно должно хватить "Заре" на новый сезон. Как говорил ранее бывший уже генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов, годовой бюджет "Зари" составляет "чуть-чуть меньше, чем 5-7 млн долларов".

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"Заря" (Луганск)

"Заря" (Луганск) / Фото: Getty Images

Ранее главный тренер луганской команды Виктор Скрипник утверждал, что финансовых проблем в "Заре" нет. По его словам, несмотря на ситуацию с коронавирусом, "вопрос понижения зарплат в "Заре" не поднимался".

Напомним, что в своем последнем матче в Премьер-лиге "Заря" обыграла "Колос" 1:0. При этом матч находился под угрозой срываиз-за скандала с тестами на коронавирус.

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Смотрите, как "Заря" играла первый матч после выхода из карантина

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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финансы клуб Лига Европы чемпионат Украины Заря Луганск

Источник: ua.tribuna.com

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