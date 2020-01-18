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"Динамо" подписало бразильца с украинскими корнями

18 января, 14:45

Юный футболист полгода проведет в академии с составом U-17

/ Фото: AFP

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Киевское "Динамо" усилилось бразильским 16-летним полузащитником Жозе Мартином Алмейдой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов. Отмечается, что новичок киевлян имеет украинские корни. Отметим, что последний до сегодняшнего дня бразилец "Динамо" Сидклей недавно перешел в "Коринтианс".

"Планируется, что следующие полгода футболист проведет в академии с составом U-17. Однако в ближайшее время отправится на турецкие сборы с молодежными составами. Мать украинка, отец – бразилец. Ранее выступал в ДЮФЛУ за УФК Днепр", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что рассмотрение дела Беседина перенесли на февраль, временное отстранение продлили до 60 дней. УЕФА и антидопинговый центр собирает дополнительные материалы по делу.

Также вчера "Динамо" разорвало контракт с защитником, которого купило травмированным и вылечило. Грузинский защитник Лука Лочошвили не сыграл за первую команду ни одного матча.

Смотрите, как "Динамо" играло в первой половине сезона:

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чемпионат Украины Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

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