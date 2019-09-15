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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Ну что, отставка? Михайличенко с VAR-скандалом и суперголом потерпел первое поражение у руля "Динамо"

15 сентября, 19:12

Игроки "Динамо" не понимают, чего от них хочет тренер. Это вылилось в домашнее поражение от Чернигова

"Динамо" - "Десна" - 1:2

"Динамо" - "Десна" - 1:2 / Фото: Twitter

К этому уже давно шло. И вот это случилось. Алексей Михайличенко, требования которого так и не восприняли игроки, потерпел первое поражение у руля "Динамо". После ничьих с "Олимпиком" (1:1) и "Зарей" (2:2) сегодня киевляне на НСК "Олимпийский" проиграли черниговской "Десне" со счетом 1:2. Ну что, этого достаточно, чтобы эксперимент с очередным динамовским "сердцем" считать провальным? Отставка?

Счет в матче с "Динамо" черниговская команда открыла на 40-й минуте. Отличился экс-динамовец Калитвинцев.

На 49-й минуте "Динамо" отыгралось. Беседин удачно сыграл на добивании.

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Но "Десна" таки добила киевлян на 56-й минуте "Десна". Супергол пяткой удался Филиппову. Это был не гол, а шедевр! 2:1 – в пользу Чернигова.

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Отметим, что концовка первого тайма в матче "Динамо" – "Десна" (1:2) ознаменовалась скандалом. Паст отразил удар Де Пены головой, после чего мяч не то полностью пересек линию ворот "Десны", не то не пересек, в любом случае судья Копиевский не зафиксировал гол. Это вызвало возмущение Де Пены, требовавшего просмотра VAR, хотя система видеопомощи арбитрам в этом матче не использовалась вообще.

Динамо - Десна - 1:2
Голы: Беседин, 49 – Калитвинцев, 40, Филиппов, 56
Динамо: Бойко – Караваев, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадири (Соль, 85), Буяльский – Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), Де Пена (Родригес, 46) – Беседин
Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов (Домбровский, 78), Огиря (Ермаков, 83) – Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов – Филиппов (Конопля, 89)
Предупреждения: Де Пена – Огиря, Паст

Как мы писали ранее, экс-вратарь "Шахтера" не дал экс-тренеру "Динамо" обыграть "Мариуполь". Испанец Висенте Гомес был близок к победе в первой игре у руля "Олимпика" – на пути у него встал Худжамов.

Также мы рассказывали, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря":

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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