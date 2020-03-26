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"Нужна помощь на огороде", – чемпион мира из киевского "Динамо" на карантине уехал работать в село

26 марта, 16:53

Вадим Авдасев

Защитник Денис Попов помогает родителям по хозяйству

Необычное занятие нашел себе во время карантина из-за коронавируса молодой защитник киевского "Динамо" Денис Попов. В то время, как многие придумывают "челленджы", играют на видеоприставках, футболист решил помочь родственникам в селе. Ранее динамовец Попов раскрыл премии за выигрыш молодежного ЧМ по футболу.

В частности чемпион мира среди молодежи 2019 года рассказал:

"Первую неделю карантина был в Киеве, в основном, отдыхал, играл в ФИФА на Play Station. А после того, как его продлили еще на неделю, уехал в село к родителям, они живут в частном доме. Помогаю по хозяйству, стараюсь по максимуму принести пользу, но при этом соблюдаю правила карантина. В обязательном порядке тренируюсь, выполняю упражнения из индивидуальной программы, которую нам дали, хотя здесь и нет особых условий для этого.

Оставаться в столице не было смысла, поскольку все равно нельзя никуда выходить, а здесь, в селе, наоборот – свежий воздух, и с другими людьми можно не пересекаться. Да и родителям спокойнее, когда я рядом. У них есть немного живности, но в это время помощь, в основном, нужна на огороде, поскольку начинается период посадки".

Читайте также: в Германии проведут чемпионат по виртуальному футболу с участием реальных игроков.

21-летний Попов – уроженец села Мигия, что в Николаевской области.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Александрию" в чемпионате Украины

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карантин футбол Динамо Киев коронавирус Денис Попов

Источник: Телеграф

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