В Германии проведут чемпионат страны по виртуальному футболу с участием реальных игроков

Футболисты продолжат бороться за "серебряную салатницу", но уже в видеоигре

Паузу в чемпионате Германии, вызванную эпидемией коронавируса, заполнят турниром по киберфутболу Bundesliga Home Challenge в популярном футбольном симуляторе FIFA 20. В турнире примут участие 26 команд из Бундеслиги и Бундеслиги 2. Каждую команду будут представлять два игрока – как минимум один должен быть действующим футболистом команды, второй может быть любым работником из структуры клуба.

Bundesliga Home Challenge пройдет 28 и 29 марта. Все матчи будут играться из дома на PlayStation 4. Для более равных условий, рейтинг всех команд будет равняться 85, чтобы все имели одинаковый шанс на победу. В прямом эфире матчи будут транслироваться на сайте YouTube.

Реклама

Ранее мы писали, что украинские футболисты примут участие в благотворительном кибертурнире против коронавируса. Все вырученные деньги будут переданы фондам по борьбе с COVID-19.

Мы уже писали, что игрок "Динамо" не теряет времени зря, "убивая" противников на карантине. Николай Шапаренко увлекся игрой в Counter-Strike.

Смотрите, как чемпион Германии "Бавария" играет в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама