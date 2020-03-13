Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины отправило киевское "Динамо" на Закарпатье

В другой паре в Донецкой области сойдутся представители элиты: "Мариуполь" и "Ворскла"

Сегодня в Доме футбола в Киеве прошла жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины. Напомним вчера определился последний полуфиналист Кубка Украины.

Участие в церемонии приняли знаменитый в прошлом тернопольский футболист Игорь Яворский и телеведущая Александра Лобода. Яворский сразу же вытянул шарик с "Динамо", которому его коллега по процедуре присвоила номер три. Это определило, что киевляне в случае встречи с коллегами по Премьер-лиге будут встречаться на своем стадионе. Однако судьба распорядилась иначе.

Далее вытянули "Ворсклу", которой присвоили номер два. А еще одному коллективу элитного дивизиона, "Мариуполю", достался первый номер. Это определило пару "Мариуполь" – "Ворскла". Последним вытянули шарик с "Минаем". Таким образом, "Минай-Закарпатье" сыграет с "Динамо" в Ужгороде, поскольку коллектив представляет Первую лигу и имеет право выступить на домашнем поле.

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Ранее мы сообщали, что "Минай" стал полуфиналистом Кубка Украины в серии пенальти.

Базовая дата полуфиналов – 15 апреля. Финал запланирован на 13 мая в Тернополе. Также определили, что победитель второй полуфинальной пары, "Минай" – "Динамо", будет хозяином решающего поединка. Это решал известный нынче телеактер Тарас Стадницкий.

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