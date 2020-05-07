"Обещали взять в основной состав – не взяли": чемпион мира среди молодежи о своей роли в "Динамо"

Георгий Цитаишвили не понимает, почему ему не доверяют в киевском клубе

Молодой полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили высказал скрытую обиду на тренеров команды, которые ему не доверяют. Причем 19-летний парень, который год назад в составе сборной Украины стал чемпионом мира среди 20-летних, не получал достаточно игрового времени ни при Александре Хацкевиче, ни при Алексее Михайличенко. Читайте также: "Меня называли хачом, но это пацанские шутки" – заявление полузащитника "Динамо".

Тем не менее Цитаишвили остается в Киеве и ждет своего шанса:

"Ни до, ни после чемпионата мира я много не играл. Хотя даже когда играешь, бываешь недовольным. Если ты всем доволен – далеко не уедешь. На том ЧМ как минимум из-за гола в финале многие европейские команды могли следить за мной. Думаю, хотя бы из-за этого гола я заслуживал шанс в "Динамо", нормальный шанс, а не 8 минут с "Колосом". Мне говорят, что я замена Цыганкову. Но когда готовили Ярмоленко, он сыграл более 20 матчей перед тем, как стать основным. А я за два года 200 минут провел в первой команде".

Георгий не может понять логику действий тренерского штаба:

"Ни на кого не обижаюсь, но у всех есть свое время. Жду уже два года, но я не жалуюсь, это футбол и жизнь. Когда играл, то брал спокойно мяч и обыгрывал. Неважно, Исмаили или Степаненко. Не боялся, поскольку был уверен, а когда не играешь – уверенность пропадает. Вот у Цыганкова была травма, а я не попал в заявку 18 человек. Ставили на "неродную" позицию Караваева, Буяльского – кого угодно, но только не меня. Сидел на замене, выпускают то Пиварича, то Андриевского, когда я один полузащитник на замене..."

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