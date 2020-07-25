Один из лидеров "Динамо" заявил о радостных ожиданиях от работы с Луческу

Межсезонье в украинском футболе ознаменовалось неожиданным возвращением румынского тренера Мирчи Луческу в Премьер-лигу. Также комментатор Босянок высказался о Луческу в "Динамо".

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Однако не все настроены против ветерана. Например, словенский легионер киевского клуба Беньямин Вербич верит в лучшее, о чем поведал телеканалу "Футбол":

"Я про Луческу знаю очень мало. Только то, что он работал в "Шахтере" 12 лет и что он – один из лучших тренеров мира по количеству трофеев. Очень рад, что буду работать с таким тренером. Увидим, как будет на тренировках. Нужно дать ему шанс показать, что он хороший тренер. Мы можем смотреть только вперед и радоваться, что у нас будет такой тренер. Было несколько других имен (среди претендентов на должность). Когда сказали, что будет Луческу, я чуть-чуть… Для меня это был как сюрприз потому, что никто не ожидал его. Но президент так решил – посмотрим, как будет. Знаю, что некоторые болельщики не согласны, но посмотрим. Если будем хорошо играть – все будет хорошо".

Читайте также: Луческу дважды хотел вернуться в "Шахтер" после ухода из команды в 2016 году.

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