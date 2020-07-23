Официально: Мирча Луческу – новый главный тренер киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" официально объявило о том, что новым главным тренером команды будет 74-летний Мирча Луческу. Как мы писали, Луческу согласовал условия контракта с "Динамо". Сообщение появилось на официальном сайте клуба.

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В комментарии президент "Динамо" Игорь Суркис заявил:

"Хочу представить Мирчу Луческу – одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу".

Не остался в долгу и румынский "коуч":

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями".

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