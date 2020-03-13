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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Официально: украинский клуб лишился тренера и назначил сменщика

13 марта, 15:59

Максим Перепелица

Висенте Гомес покинул "Олимпик": команду снова принял Климовский

Руководство донецкого "Олимпика" и главный тренер команды Висенте Гомес пришли к обоюдному решению прекратить сотрудничество. Как сообщает официальный сайт "олимпийцев", 13 марта, перед утренней тренировкой, тренер встретился с командой, объявил о своей отставке и попрощался с бывшими подопечными. 48-летний наставник принял команду в сентябре 2019 года после ухода Жулизо Сезара. За время его работы команда сумела поднятья на шестое место в Премьер-лиге, однако в последствии опустилась на 11-ю строчку.

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Кроме того, теперь руководить команду будет Игорь Климовский. Он уже дважды временно исполнял обязанности главного тренера в донецкой команде: после увольнений Романа Санжара и Жулио Сезара в прошлом году. Также помогать ему будут Руслан Уманец и Антон Дяченко, а Работать с вратарями продолжит Владимир Тименко.

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Отметим, что, при пустых трибунах пройдет матч "Шахтер" – "Динамо", который должен состояться 22 марта.

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чемпионат Украины Олимпик Донецк Висенте Гомес

Источник: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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