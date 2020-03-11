Премьер-лига назвала дату матча "Шахтер – Динамо" – встреча, скорее всего, пройдет без зрителей

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 24 тура чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Скорее всего, матчи этого тура пройдут без зрителей, так как в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавируса. О закрытии стадионов уже сообщил "Олимпик", но пока официальное решение от руководства Премьер-лиги не прозвучало.

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Суббота, 21 марта

14:00 "Колос" – "Десна"

17:00 "Александрия" – "Заря"

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17:00 "Днепр-1" – "Олимпик"

Воскресенье, 22 марта

14:00 "Ворскла" – "Львов"

14:00 "Карпаты" – "Мариуполь"

17:00 "Шахтер – Динамо"

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины команды будут разделены на две шестерки – в первой будут бороться за медали, а во второй – за выживание в Премьер-лиге. Тем не менее даже команды из второй шестерки смогут претендовать на еврокубки – по окончании сезона команды с пятого по восьмое места сыграют в стыковых матчах за одну путевку в Лигу Европы.

Напомним, что в предыдущем туре арбитры Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам. Наибольшее количество красных карточек выдал арбитр в матче "Днепр-1" – "Мариуполь".

Смотрите обзор феерического матча "Колос" – "Шахтер" – 3:4:

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