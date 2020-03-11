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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Премьер-лига назвала дату матча "Шахтер – Динамо" – встреча, скорее всего, пройдет без зрителей

11 марта, 16:49

Александр Трикиша

Стало известно расписание 24-го тура чемпионата Украины

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 24 тура чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Скорее всего, матчи этого тура пройдут без зрителей, так как в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавируса. О закрытии стадионов уже сообщил "Олимпик", но пока официальное решение от руководства Премьер-лиги не прозвучало.

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Суббота, 21 марта

14:00 "Колос" – "Десна"

17:00 "Александрия" – "Заря"

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17:00 "Днепр-1" – "Олимпик"

Воскресенье, 22 марта

14:00 "Ворскла" – "Львов"

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14:00 "Карпаты" – "Мариуполь"

17:00 "Шахтер – Динамо"

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины команды будут разделены на две шестерки – в первой будут бороться за медали, а во второй – за выживание в Премьер-лиге. Тем не менее даже команды из второй шестерки смогут претендовать на еврокубки – по окончании сезона команды с пятого по восьмое места сыграют в стыковых матчах за одну путевку в Лигу Европы.

Напомним, что в предыдущем туре арбитры Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам. Наибольшее количество красных карточек выдал арбитр в матче "Днепр-1" – "Мариуполь".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
22
8
2
12
25
39
-14
26
Забитые 25
Пропущеные 39
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
4
11
26
34
-8
25
Забитые 26
Пропущеные 34
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В Н П
8
МариупольМариупольМар
22
6
7
9
21
35
-14
25
Забитые 21
Пропущеные 35
Разница -14
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
-19
20
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П Н В В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
22
2
7
13
17
40
-23
13
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н П П Н П
Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
22
8
2
12
25
39
-14
26
Забитые 25
Пропущеные 39
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
4
11
26
34
-8
25
Забитые 26
Пропущеные 34
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В Н П
8
МариупольМариупольМар
22
6
7
9
21
35
-14
25
Забитые 21
Пропущеные 35
Разница -14
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
-19
20
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П Н В В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
22
2
7
13
17
40
-23
13
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н П П Н П

Смотрите обзор феерического матча "Колос" – "Шахтер" – 3:4:

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига

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