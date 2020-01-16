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"Заря" подписала экс-футболиста "Байера", который знает четыре языка

16 января, 17:57

23-летний Андрейс Цыганикс выступает за сборную Латвии

Андрейс Цыганикс

Андрейс Цыганикс / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Латвийский полузащитник Андрейс Цыганикс официально перешел в "Зарю". Контракт с 23-летним балтийским футболистом рассчитан на два с половиной года. В луганском клубе Цыганикс будет играть под номером "97". Мы уже сообщали, что "Заря" вышла из отпуска с двумя новичками: среди них – племянник украинского журналиста.

  • Имя и фамилия: Андрейс Цыганикс
  • Гражданство: Латвия
  • Дата рождения: 12.04.1997 года
  • Позиция: Атакующий полузащитник
  • Рост: 173 см
  • Вес: 68 кг
  • Экс-клуб: РФШ (Латвия)

Выступал за клубы: "Байер", "Виктория", "Шальке" (все – Германия), голландский "Камбюр", а экс-клубом игрока был латвийский РФШ. Также Андрейс был заигран за национальные команды разных возрастов, провел уже восемь матчей и в составе сборной Латвии. В сети сообщали, что он является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганика. Знает четыре языка: русский, латвийский, немецкий и английский.

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Ранее "Заря" подписала футболиста сборной Хорватии. Ловро Цвек будет играть под четвертым номером. Контракт рассчитан на два с половиной года. Ловро уже присоединился к команде и включился в тренировочный процесс. Футболист может быть задействован в качестве опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа.

Смотрите обзор матча "Александрия" — "Заря" – 1:0

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Источник: Официальный сайт ФК "Заря"

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