"Заря" подписала экс-футболиста "Байера", который знает четыре языка

Андрейс Цыганикс / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Латвийский полузащитник Андрейс Цыганикс официально перешел в "Зарю". Контракт с 23-летним балтийским футболистом рассчитан на два с половиной года. В луганском клубе Цыганикс будет играть под номером "97". Мы уже сообщали, что "Заря" вышла из отпуска с двумя новичками: среди них – племянник украинского журналиста.

Имя и фамилия: Андрейс Цыганикс

Андрейс Цыганикс Гражданство: Латвия

Латвия Дата рождения: 12.04.1997 года

12.04.1997 года Позиция: Атакующий полузащитник

Атакующий полузащитник Рост: 173 см

173 см Вес: 68 кг

68 кг Экс-клуб: РФШ (Латвия)

Выступал за клубы: "Байер", "Виктория", "Шальке" (все – Германия), голландский "Камбюр", а экс-клубом игрока был латвийский РФШ. Также Андрейс был заигран за национальные команды разных возрастов, провел уже восемь матчей и в составе сборной Латвии. В сети сообщали, что он является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганика. Знает четыре языка: русский, латвийский, немецкий и английский.

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Ранее "Заря" подписала футболиста сборной Хорватии. Ловро Цвек будет играть под четвертым номером. Контракт рассчитан на два с половиной года. Ловро уже присоединился к команде и включился в тренировочный процесс. Футболист может быть задействован в качестве опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа.

Смотрите обзор матча "Александрия" — "Заря" – 1:0

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