Українська
$ 27,76
32,22

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход": Суркис поставил точку в слухах о Луческу

27 июля, 21:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игорь Суркис заявил, что новый наставник команды прилетит завтра и приступит к своим обязанностям

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что завтра Мирча Луческу прибудет в расположение клуба, несмотря на то, что в ранее в СМИ появилось заявление Луческу о разрыве контракта с киевлянами. Румынский тренер отказывается работать в условиях, когда против него выступают ультрас.

"Луческу – главный тренер киевского "Динамо". Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить? Как быть с его заявлением об уходе? Ну я же не знаю… Заявление, не заявление. Луческу – главный тренер киевского "Динамо". Точка. Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход", – сказал Суркис в интервью "Спорт-экспресс".

Реклама

Также Суркис ответил на вопрос журналистов относительно возможного конфликта Луческу с фанатами "Динамо". Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывают работников клуба написать заявления об увольнении.

"Я не хочу это обсуждать. Будет пресс-конференция, вы на ней все услышите. Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И потом я не забирал Луческу из "Шахтера". Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным. На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу "Динамо". А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере", – добавил президент "Динамо".

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" 23 июля, а до этого с 2004 по 2016 год тренировал донецкий "Шахтер". Во главе "горняков" Луческу выиграл восемь золотых медалей чемпионата Украины, стал обладателем шести Кубков и семи Суперкубков Украины, а в 2009 году привез в нашу страну Кубок УЕФА.

Смотрите, как "Динамо" завершило сезон поражением от "Колоса":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу
Стало известно о переговорах
Стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренераЧУ по футболу
Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в
Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в "Динамо"ЧУ по футболу
Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера
Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять