Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Они победили "Шахтер": тренера и игрока "Зари" назвали лучшими в чемпионате Украины

16 марта, 11:51

Вадим Авдасев

Премьер-лига подводит итоги 23-го тура, состоявшегося в минувшие выходные

Сегодня в чемпионате Украины по футболу назвали лучших тренера и игрока очередного тура. Из шести поединков центральным был в Запорожье, где "Заря" обыграла "Шахтер". Тех, кто сумел добиться победы над чемпионом и участником 1/8 финала Лиги Европы, и назвали лауреатами.

Главного тренера "Зари" Виктора Скрипника признали лучшим в 23-м туре. Интересно, что его подопечные в пяти турах после зимней паузы добыли четыре победы и один раз проиграли – в Чернигове "Десне". При этом луганский коллектив выиграл все три домашние встречи, не пропустив в них ни одного мяча. Были повержены "Олимпик" (1:0), "Львов" (2:0) и "Шахтер" (1:0).

Узнайте все результаты 23-го тура чемпионата Украины.

Реклама

А лучшим футболистом в минувшие выходные назвали полузащитника Богдана Михайличенко, который забил победный мяч в ворота "горняков" на 84-й минуте. И для игрока, и для тренера это признание – уже не первое в нынешнем сезоне 2019/2020.

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

В экспертный совет входят Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев.

Смотрите, как "Заря" побеждала "Мариуполь" в чемпионате Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск Виктор Скрипник премьер-лига Богдан Михайличенко УПЛ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Карантин в Киеве: матч
Карантин в Киеве: матч "Динамо" – "Александрия" успеет пройти со зрителями – СМИФутбол
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...