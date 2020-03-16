Они победили "Шахтер": тренера и игрока "Зари" назвали лучшими в чемпионате Украины

Сегодня в чемпионате Украины по футболу назвали лучших тренера и игрока очередного тура. Из шести поединков центральным был в Запорожье, где "Заря" обыграла "Шахтер". Тех, кто сумел добиться победы над чемпионом и участником 1/8 финала Лиги Европы, и назвали лауреатами.

Главного тренера "Зари" Виктора Скрипника признали лучшим в 23-м туре. Интересно, что его подопечные в пяти турах после зимней паузы добыли четыре победы и один раз проиграли – в Чернигове "Десне". При этом луганский коллектив выиграл все три домашние встречи, не пропустив в них ни одного мяча. Были повержены "Олимпик" (1:0), "Львов" (2:0) и "Шахтер" (1:0).

Узнайте все результаты 23-го тура чемпионата Украины.

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А лучшим футболистом в минувшие выходные назвали полузащитника Богдана Михайличенко, который забил победный мяч в ворота "горняков" на 84-й минуте. И для игрока, и для тренера это признание – уже не первое в нынешнем сезоне 2019/2020.

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В экспертный совет входят Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев.

Смотрите, как "Заря" побеждала "Мариуполь" в чемпионате Украины

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