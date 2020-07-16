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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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В чемпионате Украины определились пары в борьбе за последнюю путевку в Лигу Европы

16 июля, 22:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В Премьер-лиге завершился 31-й тур, за место в еврокубках поспорят команды второго квартета

После матчей четверга в УПЛ стало известно, какие команды заняли места с пятого по восьмое. Узнайте все результаты 31-го тура чемпионат Украины. Это играет роль с точки зрения того, как наши клубы будут разыгрывать еще одну путевку в еврокубки.

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За участие в отборочных раундах Лиги Европы как раз и поспорят коллективы второго квартета, сообщил официальный сайт УПЛ. Пятое место заняла "Александрия", шестое – "Колос", седьмое – "Днепр-1", восьмое – "Мариуполь". Смотрите, как "Мариуполь" обыграл сегодня в Полтаве "Ворсклу" и гарантировал себе участие в поединках за еврокубки.

Таким образом, в первых стыковых встречах сразятся "Александрия" – "Мариуполь" и "Колос" – "Днепр-1". Победители этих матчей сойдутся между собой в борьбе за путевку в Лигу Европы. По регламенту на каждой стадии преимущество своего поля имеет команда, которая по итогам чемпионата расположилась выше.

Напомним, "Динамо" добыло волевую победу над "Зарей" и вырвалось вперед в борьбе за второе место.

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Во втором по рангу еврокубковом турнире Украину представят три клуба, а в Лиге чемпионов – два.

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