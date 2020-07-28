Опубликовали полную переписку президента "Динамо" с Мирчей Луческу

Продолжает развиваться напряженная ситуация вокруг назначения Мирчи Луческу в киевском "Динамо". Вчера днем румынские СМИ сообщили, что Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо", хотя официальной информации об этом не поступило.

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Вечером в понедельник президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг отставку Луческу. Теперь прибытие румынского тренера в Киев ожидается во вторник. Сегодня утром на официальном сайте "Динамо" появилось заявление Суркиса:

"На страницы румынской прессы попал текст письма, которое Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля. Сопровождая электронное послание телефонным звонком, г-н Луческу акцентировал в разговоре с президентом "Динамо" на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов. Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в "Динамо", Мирча вынужден был поделится с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями. Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил г-ну Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента "Динамо" в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля. Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент "Динамо" решил обнародовать переписку с господином Луческу, дабы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон".

В ответ на письмо Луческу, о котором мы сообщали, Суркис-младший отправил свое послание следующего содержания:

"Уважаемый Мистер! Волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством. Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага. Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба. Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки Динамо будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный "мореход", как Мирча Луческу. У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей. Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед!"

После этого Луческу включил задний ход, о чем и сообщил динамовцам:

"Уважаемый господин Президент! С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии "Динамо". Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба. Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом. До встречи в г. Киеве во вторник".

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