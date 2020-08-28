Основной защитник "Динамо" вернулся в общую группу после необычной травмы

На старте сезона 2020/2021 главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не смог рассчитывать сразу на восьмерых футболистов основного состава из-за различных повреждений. Теперь игроки постепенно возвращаются в обойму. Присоединился к общей группе и защитник Артем Шабанов, залечивший повреждение уха, из-за которого в последнее время носил повязку. Ранее Шабанов раскрыл подробности решающего пенальти в финале Кубка Украины.

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В матче за Суперкубок Украины с "Шахтером" Артем еще не играл, но уже приступил к тренировкам в общей группе. Теперь поделился с официальным сайтом "Динамо" своим самочувствием:

"На протяжении трех дней до матча с "Шахтером" я уже тренировался в общей группе – провел пару занятий. Теперь все футболисты, которые были травмированы, собираются на базе и начинают тренироваться. Приступаем к работе на два дня раньше остальных, чтобы быстрее привести себя в форму. Меня уже ничего не беспокоит, так что буду тренироваться наравне со всеми, получать общую нагрузку и готовиться к следующим матчам чемпионата".

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Смотрите, как Артем забивал мяч в ворота "Копенгагена" в Лиге Европы:

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