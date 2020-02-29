Перед поединком с "Шахтером" полтавская "Ворскла" арендовала футболиста "горняков"

Накануне матча чемпионата Украины с "Шахтером" полтавская "Ворскла" арендовала у донецкой команды молодого полузащитника Клима Приходько. Футболист будет выступать за "бело-зеленых" до конца сезона под номером 98. Ранее мы сообщали, что после зимнего перерыва "Динамо" с трудом дожало "Ворсклу".

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"Очень талантливый полузащитник донецкого "Шахтера" Клим Приходько, известный своими выступлениями за "молодежку" "горняков", до конца сезона на правах аренды меняет прописку на Полтаву", – сообщается на официальном сайте полтавского клуба.

Отметим, что в "Шахтере" Приходько выступал исключительно за молодежную команду "горняков". В нынешнем сезоне на счету Клима 15 матчей, в которых он сумел отличиться шестью забитыми голами. Также на юношеском уровне 20-летний хавбек до этого выступал за "Днепр" и "Динамо". "Ворскла" Юрия Максимова на данный момент занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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