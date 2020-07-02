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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Перед последним матчем в сезоне с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных

2 июля, 17:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру назвал тех, на кого не сможет рассчитывать в субботу

В ближайший уик-энд пройдет 29-й тур чемпионата Украины. Центральным будет противостояние в Киеве на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Шахтером". Несмотря на то, что "горняки" досрочно стали чемпионами, они не собираются дарить очки своим принципиальным соперникам. К слову, вчера назвали арбитра на последний матч "Динамо" – "Шахтер" в этом сезоне.

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Перед субботним "свиданием" главный тренер донецкой команды Луиш Каштру рассказал о настрое своих подопечных на бой с "Динамо":

"Конечно, этот матч важен для нас. Нет ни одного классико в мире, которое не имело бы значения для участвующих в нем команд. Когда подходим к игре, мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы уважаем соперника и знаем, что нужно показать свою наилучшую игру, чтобы обойти "Динамо". Эта команда сейчас борется за второе место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Перед нами будет очень мотивированный, настроенный оппонент. Стараемся подготовиться к поединку наилучшим образом и знаем, какова ответственность".

Однако Каштру посетовал, что не все смогут выйти на поле из-за проблем со здоровьем:

"К сожалению, у нас есть травматические проблемы, и это не мышечные повреждения: Алан Патрик, Коваленко и Хочолава. Также всем известно, что отсутствуют Малышев, Исмаили и Бондарь. Эти моменты привнесли капельку негатива. Играть они пока не смогут. Тем не менее наша команда достаточно опытна, чтобы пережить сложности, которые предстают перед нами. Мы были грандом в течение всего сезона и будем им до самой последней игры сезона".

Кстати, вратарь "Шахтера" попал в ТОП-10 лучших "сухих" голкиперов века.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал киевское "Динамо" после выхода из карантина 31 мая:

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футбол травмы чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Луиш Каштру

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