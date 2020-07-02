Украинский вратарь в ТОП-10 лучших "сухих" в XXI веке: спереди только легенды с Касильясом и Буффоном

Голкипер и капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов попал в рейтинг лучших стражей мира по числу сыгранных на ноль матчей, начиная с 2000 года – пишет Give Me Sport. Ранее мы сообщали, что вратарь "горняков" догнал по титулам двух знаменитых футболистов чемпионата Украины.
Пятов за два десятилетия провел 269 встреч, в которых сумел отстоять на ноль. Этот результат позволил голкиперу "Шахтера" занять седьмое место в списке лучших голкиперов планеты, которые провели больше всех "сухих" матчей с 2000-го.
Лидером стал многолетний капитан сборной Испании и мадридского "Реала" Икер Касильяс. В июне легендарный вратарь снял свою кандидатуру с президентских выборов на пост главы Королевской федерации футбола. Второй в рейтинге – не менее выдающийся футболист, звезда "Ювентуса" и сборной Италии – Джанлуиджи Буффон.
Лучшие вратари по количеству сухих матчей с 2000 года
- Икер Касильяс (Испания) – 439 матчей
- Джанлуиджи Буффон (Италия) – 420
- Петр Чех (Чехия) – 391
- Пепе Рейна (Испания) – 343
- Мануэль Нойер (Германия) – 327
- Игорь Акинфеев (Россия) – 316
- Андрей Пятов (Украина) – 269
- Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 266
- Виктор Вальдес (Испания) – 260
- Микаэль Ландро (Франция) – 253
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Напомним, что 36-летний Пятов начал профессиональную карьеру в 2001 году в полтавской "Ворскле", а с 2007 года защищает цвета донецкого "Шахтера" и успел выиграть с "горняками" Кубок УЕФА.
Смотрите откровенное интервью голкипера "Шахтера" Андрея Пятова
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