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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Перед встречей с "Вольфсбургом" в Лиге Европы "Шахтер" продлил контракты с двумя лидерами

4 августа, 13:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бразильский хавбек Маркос Антонио и украинский защитник Сергей Кривцов остаются "горняками"

В среду в Киеве пройдет повторный матч плей-офф Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом". Перед важным поединком донецкий клуб сплотил свои ряды, переподписав контракты с двумя футболистами основного состава. А наш сайт уже начал онлайн матча "Шахтер" – "Вольфсбург".

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В частности "горняки" на три года, до окончания сезона 2022/2023, продлили соглашение с 29-летним защитником Сергеем Кривцовым, сообщил официальный сайт "Шахтера". За донецкую команду игрок сборной Украины выступает уже десять лет, провел за это время 179 матчей и забил 12 мячей.

На более длительный срок, на пять лет, подписал новый контракт бразилец Маркос Антонио, который выступает за "Шахтер" с января 2019 года. 20-летний полузащитник в минувшем сезоне в 28 матчах забил три мяча, в том числе – в еврокубке.

Читайте также о том, что "Вольфсбург" боится играть с "Шахтером" в Украине: "Это неправильно".

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Смотрите, как Маркос Антонио забивал за "Шахтер" в ворота "Вольфсбурга" в Лиге Европы:

Ранее бразилец отличался голом в чемпионате Украины во встрече с "Мариуполем":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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контракт футбол Шахтер Донецк Сергей Кривцов Маркос Антонио
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