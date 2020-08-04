"Вольфсбург" боится играть с "Шахтером" в Украине: "Это неправильно"

Футболисты и руководители немецкого клуба считают, что лучше было бы не лететь в Киев

В среду на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет повторный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом". Перед вылетом в Украину из уст Оливера Гласнера прозвучало, что тренер "Вольфсбурга против "Шахтера" собирается играть на победу "в своем стиле".

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Однако в лагере немецкого клуба озабочены не только спортивной стороной борьбы. В "Вольфсбурге" заявили об опасениях играть в Киеве из-за пандемии коронавируса. В частности полузащитник Максимилиан Арнольд в комментарии изданию Bild удивляется решению провести встречу в Украине:

"Это выглядит довольно странной ситуацией, когда читаешь в прессе, что там происходит. Но это – моя работа. Мы полетим туда, чтобы профессионально выполнить свою работу и двигаться вперед. И по возможности постараемся как можно меньше контактировать".

А управляющий директор клуба Йорг Шмадтке однозначно заявил: "Я думаю, это неправильно".

Читайте также, что сказал гендиректор "Шахтера" Палкин о повторной встрече с "Вольфсбургом": "Другой результат, кроме победы, нам болельщики не простят".

Смотреть поединок можно будет на платформе OLL.TV.

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Вспоминаем, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в первом матче в марте:

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