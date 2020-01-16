Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Украинский футбольный клуб – в десятке по чистой прибыли в Европе

16 января, 19:09

Лидером стал "Монако", который в 2018 году хорошо заработал на продаже игроков

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" вошел в ТОП-10 клубов Европы по чистой прибыли за фискальный 2018 год. Такой финансовый отчет представил УЕФА. В этом докладе дончане заняли шестое место в списке лучших на континенте по своему заработку. Ранее мы писали, что "Шахтер" в рейтинге самых забивных команд Европы.

По данным УЕФА, за 2018 год "горняки" получили 42 млн евро. Впереди "Шахтера" в данном докладе французский "Монако" и английские "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал". При этом исключительную чистую прибыль в 179 миллионов евро монегаски получили преимущественно за счет трансферов своих игроков. Интересно, что в десятке сразу шесть клубов, которые представляют британскую Премьер-лигу. Испанский гранд "Реал" за пределами ТОП-10, а каталонской "Барселоны" и вовсе нет в этом списке.

Топ-20 клубов Европы по размеру полученной чистой прибыли за фискальный 2018 год:

Реклама

Мы уже сообщали, что впервые доход футбольного клуба превысил планку в 840 миллионов евро. "Барселона" получила наибольший доход среди футбольных клубов за прошлый сезон, сообщает в ежегодном отчете компания Deloitte. Каталонцы за год заработали немногим меньше 841 миллиона евро и стали первым клубом, который преодолел отметку в 800 миллионов.

В тренде
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке Испании

Второе место осталось за "Реалом", который получил 757,3 миллиона евро, а первую тройку замыкает "Манчестер Юнайтед" с показателем в 711,5 миллиона.

Смотрите обзор матча "Шахтер" — "Аталанта" – 0:3

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

рейтинг УЕФА прибыль Ливерпуль Шахтер Донецк Тоттенхэм Монако

Источник: UEFA.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" сплавило капитана": девушка-огонь пожаловалась, что ее мужа в Киеве "тупо уничтожили"Футбол
Травмированный защитник
Травмированный защитник "Динамо" отправится в Турцию вместе с командой, где продолжит восстановлениеЧУ по футболу
Защитник
Защитник "Динамо" останется в клубе и будет готовиться ко второй части сезонаЧУ по футболу
"Динамо" смирилось с потерей форварда из-за допинга: в клубе рассчитывают на другого футболистаЧУ по футболу
Российский миллиардер хочет купить львовские
Российский миллиардер хочет купить львовские "Карпаты"ЧУ по футболу
У
У "Шахтера" хотят забрать бомбардира, с которым клуб едва продлил контрактЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...