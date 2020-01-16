Украинский футбольный клуб – в десятке по чистой прибыли в Европе

Лидером стал "Монако", который в 2018 году хорошо заработал на продаже игроков

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" вошел в ТОП-10 клубов Европы по чистой прибыли за фискальный 2018 год. Такой финансовый отчет представил УЕФА. В этом докладе дончане заняли шестое место в списке лучших на континенте по своему заработку. Ранее мы писали, что "Шахтер" в рейтинге самых забивных команд Европы.

По данным УЕФА, за 2018 год "горняки" получили 42 млн евро. Впереди "Шахтера" в данном докладе французский "Монако" и английские "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал". При этом исключительную чистую прибыль в 179 миллионов евро монегаски получили преимущественно за счет трансферов своих игроков. Интересно, что в десятке сразу шесть клубов, которые представляют британскую Премьер-лигу. Испанский гранд "Реал" за пределами ТОП-10, а каталонской "Барселоны" и вовсе нет в этом списке.

Топ-20 клубов Европы по размеру полученной чистой прибыли за фискальный 2018 год:

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Мы уже сообщали, что впервые доход футбольного клуба превысил планку в 840 миллионов евро. "Барселона" получила наибольший доход среди футбольных клубов за прошлый сезон, сообщает в ежегодном отчете компания Deloitte. Каталонцы за год заработали немногим меньше 841 миллиона евро и стали первым клубом, который преодолел отметку в 800 миллионов.

Второе место осталось за "Реалом", который получил 757,3 миллиона евро, а первую тройку замыкает "Манчестер Юнайтед" с показателем в 711,5 миллиона.

Смотрите обзор матча "Шахтер" — "Аталанта" – 0:3

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