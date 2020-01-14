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Впервые доход футбольного клуба превысил планку в 840 миллионов евро

14 января, 13:27

Барселона стала самым прибыльным клубом Европы

"Барселона"

"Барселона" / Фото: Reuters

Барселона получила наибольший доход среди футбольных клубов за прошлый сезон, сообщает в ежегодном отчете компания Deloitte. Каталонцы за год заработали немногим меньше 841 миллиона евро и стали первым клубом, который преодолел отметку в 800 миллионов.

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Второе место осталось за Реалом, который получил 757,3 миллиона евро, а первую тройку замыкает Манчестер Юнайтед с показателем в 711,5 миллиона.

В целом, первая двадцатка списка суммарно сгенерировала 9,3 миллиарда евро дохода за сезон 2018/19 и тем самым установила новый рекорд. При этом во внимание не бралась трансферная выручка клубов, а лишь доходы с матчей, коммерческой деятельности и реализации прав на трансляцию матчей.

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Напомним, на днях "Барселона" проиграла "Атлетико"в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:3, пропустив решающие два мяча на последних минутах поединка, проходившего в аравийской Джидде.

Смотрите также обзор матча "Интер" — "Барселона" – 1:2

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Барселона Манчестер Юнайтед Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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